Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan ora al Verona, oggi si è confessato nel "cruciverba" sulla Gazzetta dello Sport in edicola. "Il denaro è importante, essere contento di più: non puoi fare una cosa solo per guadagno, altrimenti non te la godi. Oggi, però, loro ricordano l'Italia di trent’anni fa: i soldi spingono sì", spiega l'attaccante dell'Hellas Verona riguardo il monopolio cinese sul mercato. In Cina, Pazzini non si aspetta neanche l'amico Cassano. "Non so come finirà, ma troppo lontano non ce lo vedo proprio".