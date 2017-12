Fabio Pecchia, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus: "Abbiamo preso diversi pugni quest'anno, quello di Udine fa più male perché stavamo andando bene. Ci deve servire e lo avevo detto anche a fine gara dopo la sconfitta. Dobbiamo lasciarci la prestazione alle spalle. Ogni tanto capita, al di là delle prime partite nelle ultime 13 siamo andati bene e non è grave sbagliare un approccio come quello della Dacia Arena. La cosa che mi fa rabbia è giocare bene e non raccogliere risultati".



Sul match con la Juve: "Dobbiamo pensare a noi stessi. Ognuno di noi deve dare il massimo delle proprie potenzialità e dobbiamo scendere in campo con coraggio e personalità. Dobbiamo giocare con il cuore senza fare calcoli. Contro l'Inter abbiamo fatto bene, al di là del risultato".



Sui dubbi di formazione: "Sono tutti a disposizione tranne Fares, Valoti non è al meglio ma sta migliorando. Caceres ha smaltito il problema alla schiena".



Sarà l'ultima di Pazzini e Caceres con la maglia del Verona? "Dico solo che sarà l'ultima partita dell'anno, per tutti".