Il Verona chiude per Felicioli (Milan) e tratta per l’attacco Nahuel (Villareal). Il nome nuovo in mediana è Muntari, davanti idea Cutrone (Milan).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Chievo pensa a Jaroszynski (Cracovia) e Seck (Roma) per gli esterni, ma non molla Struna (Palermo).