Sembra esserci un'inversione di tendenza sul mercato italiano. Dopo anni di esterofilia, oggi i top club della Serie A guardano ai giocatori italiani, meglio se giovani. E sono disposti a spendere cifre importanti. "Tutti contro tutti", titola la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. I nomi della Rosea: Bernardeschi, per il quale si profila un derby fra Inter e Milan (Montella, in particolare, spinge per averlo); Verratti, che attraverso le parole del suo agente apre a un ritorno in Italia (e la Juve sfida l'Inter per il centrocampista del PSG). E mentre l'Inter spende 30 milioni di euro per Gagliardini, si apre un'asta anche per Pellegrini del Sassuolo: la Roma ha una prelazione (con 11 milioni ritornerebbe nella capitale), ma Inter, Juve e Milan studiano il rilancio. E sullo sfondo c'è sempre Berardi, conteso da Juve e Inter.