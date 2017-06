. Proprio come due amanti, le due parti si mandano messaggi, nella speranza che il terzo in comodo,G, alla fine si rassegni e permetta all'abruzzese di indossare finalmente la maglia blaugrana. Il teatro dell'accordo decisivo può essere l'isola di Ibiza.- Verratti in questi giorni sta passando proprio ad Ibiza le vacanze. Ieri è stato avvistato, in un noto locale dell'isola, a cena insieme al compagno di squadra. Nello stesso locale, secondo quanto riferiscono i giornali locali, Verratti ha avuto modo di cenare insieme a Leo Messi, avvicinando ulteriormente il centrocampista al Barcellona. L'entourage di Verratti ha immediatamente negato l'incontro con il campione argentino, sostenendo di essere lì solo in compagnia di Pastore, come dimostrano le foto apparse sui social. La presenza di Messi nello stesso locale è certa, dato che è stato immortalato da alcuni tifosi, ma non è stato dimostrato ancora che sia effettivamente avvenuto il famigerato incontro con Verratti. Messi o no, la voglia di Barcellona per il talento azzurro è tanta e il suo futuro è ancora tutto da definire.