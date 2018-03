Il Milan è alla ricerca di un'impresa per cercare di superare l'ostacolo Arsenal e cercare l'accesso ai quarti di finale di Europa League. A Londra gli uomini allenati da Gennaro Gattuso sono chiamati a provare a ribaltare la pesante sconfitta per 2-0 subita all'andata a San Siro. Il nostro inviato nella capitale inglese, Daniele Longo, racconterà pertutta la giornata che ci porterà alla sfida che prenderà il via alle 21.05 all'Emirates Stadium.- Ilè forte suGennaro Gattuso lo ha confermato in conferenza stampa e oggi anche dall'Inghiliterra arrivano conferme di contatti avviati per provare prendere il centrocampista in scadenza con l'Arsenal.I quotidiani inglesi puntano il dito solo su Arsene Wenger e snobbano il Milan.(4-2-3-1): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Mkhitaryan, Wilshere, Ozil; Welbeck.(4-4-2): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessiè, Montolivo, Calhanoglu; Andrè Silva, Cutrone.