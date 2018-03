Dopo il rinvio per neve del match di domenica scorsa contro l'Atalanta, sono rimasti cinque i diffidati della Juventus. Di questi, però, solo in tre si possono considerare a rischio in vista del prossimo impegno di campionato contro l'Udinese. Sia Higuain sia Bernardeschi infatti salteranno la trasferta dell'Olimpico in casa della Lazio per infortunio. Di conseguenza saranno solo Alex Sandro, Benatia e Lichsteiner a dover prestare particolare attenzione ai provvedimenti disciplinari. L'arbitro designato per Lazio-Juventus, lo ricordiamo, è Banti di Livorno.