"Dybala? Mi piacerebbe che nella propria testa lui pensasse di diventare il nuovo Del Piero, il futuro". Parola di Gianluca Vialli, intervistato da la Gazzetta dello Sport: "E vorrei che dicesse di voler restare alla Juve 10 anni. Neymar lo dice. Bale lo dice. E la Juve non è da meno di Barça o Real. E mi piacerebbe che prendesse anche la maglia numero 10, perché lui è quello. Messi? Dal momento in cui vincerà un grande trofeo, beh, si potrà avvicinare a certi giocatori.... “.



Su Higuain: “Cosa gli direi? Di non preoccuparsi, che i gol non si contano ma si... pesano, che sta facendo quello per cui è stato preso e che le sue reti pesanti arriveranno. Il Barça cercherà di mettere quattro giocatori offensivi e creare l’1 contro 1 coi difensori che, se non avranno aiuti, andranno in difficoltà. La Juve non dovrà dare l’idea di essere venuta al Camp Nou per fare una cosa sola. Dovrà sorprendere, nella capacità di saper fare tante cose. Le sa fare. Le può fare".