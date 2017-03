Il protagonista principale degli ottavi di finale della Viareggio Cup ha un nome e un cognome ben preciso: Tommaso Cucchietti (foto da Instagram), il portiere del Torino. Se la squadra granata è riuscita a conquistare il pass per i quarti di finale deve ringraziare il proprio numero 1 che, contro la formazione brasiliana dell'Osasco è riuscito nell'impresa di parare addirittura quattro calci di rigore su cinque. Uno score anche migliore di quello di Toldo contro l'Olanda negli Europei del 2000.



'ALLIEVO' DI JOE HART - Classe 1998, appassionato di ping-pong, Cucchietti con la Primavera granata ha vinto lo scorso anno la Supercoppa Italiana ma è in questa stagione che sta mostrando le proprie qualità. Dopo la cessione in prestito di Andrea Zaccagno, di cui era il vice, alla Pro Vercelli in serie B, Cucchietti è riuscito a convincere il tecnico Federico Coppitelli ad affidargli il ruolo da titolare nella sua squadra. Non solo, la scorsa estate durante il ritiro è riuscito anche convincere Sinisa Mihajlovic a promuoverlo a terzo portiere del Torino: è così che da settembre Cucchietti si allena quotidianamente al fianco di Joe Hart e Daniele Padelli, assiste dalla panchina alle partite in serie A di Belotti e compagni e, quando gli impegni con la Prima squadra non si sovrappongono, al sabato scende in campo a difendere la porta della Primavera. “Padelli e Hart mi stanno aiutando molto ad inserirmi con i grandi – ha raccontato lo stesso Cucchietti prima di partire alla volta della Toscana per il Torneo di Viareggio - stare con la Prima squadra è un’esperienza straordinaria perché posso confrontarmi con giocatori di grande livello. Sto vivendo un'esperienza incredibile che mi sta cambiando la vita”.



CALCIO MA NON SOLO - Allenarsi insieme ad un portiere dell'esperienza di Hart sta sicuramente aiutando Cucchietti, lo si è visto contro l'Osasco ma precedentemente anche nel campionato Primavera o negli impegni con la nazionale Under 19 Azzurra. Nel prossimo campionato potrebbe lasciare il Torino per provare ad essere protagonista anche nel calcio professionistico, magari in prestito in serie B, i suoi sogni non riguardano però solo il mondo del pallone: dopo il diploma al liceo scientifico conseguito lo scorso giugno, Cucchietti il prossimo anno ha infatti intenzione di iscriversi all'università e, tra una parata e l'altra, conseguire la laurea.