Il primo cittadino di Vicenza, Achille Variati, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Veneto riguardo la difficile situazione del club biancorosso: “Mi vergogno di quanto sta accadendo, Vicenza ha una tradizione sportiva di tifosi e abbonati che non meritano una scena così vergognosa di cui sono spettatori. Posso capire la situazione difficile dal punto di vista finanziario di Vi.Fin., ma questa telenovela non è digeribile. Quando si assume un impegno ci si prende carico anche delle responsabilità di portarlo a termine, e in questo caso c’è un nome da difendere e preservare. Si sta gettando fango sulla storia e sullo spirito del Lane. Tra l’altro io avevo chiesto chiarezza sugli obiettivi e sui bilanci, tempo fa, e non mi è mai stata data risposta”.