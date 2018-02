Per presentare la sfida con il Fano e il momento che sta attraversando il Vicenza, è intervenuto in conferenza stampa mister Nicola Zanini: "Stiamo bene, in settimana abbiamo cercato di recuperare quei giocatori che hanno sofferto di qualche piccolo problema fisico. Positivo il discorso degli stipendi, ma siamo concentrati sulla partita di domani. Abbiamo fatto un richiamo fisico, ne avevamo bisogno. Dobbiamo essere aggressivi e credo siamo sulla strada giusta. Le partite vivono anche di episodi ma il cammino intrapreso ci dà consapevolezza nei nostri mezzi. Domani affronteremo un avversario difficile, si tratta di uno scontro diretto. E’ una partita insidiosa, il Fano è una squadra di categoria, nelle ultime gare hanno trovato uno spirito nuovo e si sono rinforzati a gennaio. Ci vorrà pazienza, attenzione e concentrazione, loro sono abili nelle seconde palle e nei calci piazzati. I tifosi sono vicini al Vicenza, forse stanno mancando dei personaggi illustri. Facciamo un appello sicuramente, magari qualcuno si è preso intanto ancora del tempo per valutare. La realtà è che ora forse sta mancando l’imprenditoria vicentina. Ma non è mai troppo tardi, ben venga anche all’ultimo minuto”.