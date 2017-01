Il primo nome sulla lista del mercato del Barcellona rimane Darjio Srna. Il giocatore croato è costantemente nella mente della società, tanto che, secondo il Mundo Deportivo, l'area tecnica blaugrana ha scritto direttamente al giocatore: "Vieni, non dubitare. Giocare nel Barcellona è un'opportunità d'oro. Non te ne pentirai."



Un messaggio con cui convincere il terzino, che compirà trentacinque anni a Giugno, a firmare probabilmente l'ultimo contratto importante della sua carriera calcistica. Il problema rimane sempre l'ingaggio, più basso di quello che gli garantirebbe lo Shakhtar Donetsk. Per questo motivo il Barcellona sta studiando una soluzione di ingaggio con crescita progressiva a partire dalla prossima estate quando, anche grazie alla vendita di Aleix Vidal, il monte ingaggi potrebbe essere più leggero. Intanto prova a convincere il terzino croato con il marchio, il prestigio e la possibilità di tornare in Champions League.