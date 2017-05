L'ultima perla del calcio brasiliano ha scatenato l'inferno, ancora una volta. In sostanza: lo vogliono tutti, un grande classico quando un talento esplode da quelle parti. E il Sudamericano stellare giocato da Vinicius Jr, attaccante classe 2000 del Flamengo, ha acceso i riflettori in modo prepotente su un ragazzino che la Juventus ha seguito dal vivo con particolare interesse più volte. "I bianconeri sono pronti a pagare la clausola", raccontavano in Brasile: niente di tutto questo, non c'è un'offerta da 30 milioni sul tavolo. Anche perché la Juve ha una politica diversa su investimenti del genere.



TRA ASTE E FOLLIE - Intanto, i 30 milioni non basterebbero: come spesso accade in Brasile, tocca accontentare economicamente anche gli agenti e la famiglia del ragazzo. Poi, Marotta e Paratici non hanno intenzione di partecipare ad aste o spese fuori dal comune per Vinicius Jr, grande talento ma ancora non affermato. Barcellona e Real Madrid invece hanno già dato vita a un duello a colpi di milioni: 8 alla famiglia, 8 agli agenti, oltre 30 al Flamengo da parte del Real, assicurano in Spagna. E il Barça rilancerà ancora con l'idea di comprare addirittura il diritto di prelazione su di lui, non il cartellino. Strategie diverse e fiumi di milioni che scorrono, il Flamengo gongola e adesso lo porterà stabilmente in prima squadra, l'annuncio lo ha dato l'allenatore nella scorsa notte. Intanto, la Juve mette le cose in chiaro: nè clausole nè aste, Vinicius Jr può essere un'opportunità apprezzata. Non una follia.