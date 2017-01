Per un attimo lasciamo da parte il mercato, i dubbi cinesi di Kalinic, i patemi legati al contratto di Gonzalo e il Badelj in sospeso tra acquirenti veri o presunti. Occupiamoci di campionato perché domani, neve permettendo, la stagione riprende contro il Pescara. Una partita che, al di là della classifica degli abruzzesi, può destare qualche preoccupazione.



Eh sì, perché la Fiorentina è abituata a fare brutte sorprese ai propri tifosi e a riuscire a perdersi in gare che sembrano sulla carta a senso unico. Tanto per fare un esempio che è clamoroso, il Crotone in trasferta ha giocato nove partite, ne ha perse otto e pareggiate una solamente. Indovinate un po' chi è riuscito a consegnare un punto ai calabresi? Esatto, la risposta è proprio la Fiorentina.



Col Pescara c'è poi un ricordo non propriamente positivo, anche se legato al Franchi e non all'Adriatico, che risale all'ultima esperienza, prima di quest'anno, dei pescaresi in A. La formazione allenata allora da Bergodi, ultimissima in classifica (proprio come quest'anno), venne a Firenze e riuscì a sbancare con un clamoroso 2-0, figlio anche delle straordinarie parate di Perin. Da allora in poi (quella gara si giocò a Befana) il Pescara non vinse più nemmeno una partita, infilando una striscia di sconfitte quasi da record, condita da una retrocessione a fine campionato.



Insomma la Fiorentina è una squadra 'generosa' oltre misura e lo è per tradizione. Una 'dote' che deve perdere in fretta se vuol cominciare a recuperare in classifica e dare un senso a questo campionato.