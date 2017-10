Come volevasi dimostrare. La Fiorentina è una squadra da alti e bassi con un rosa limitata, sia qualitativamente che quantitativamente e, personalmente, mi ha molto più stupito la vittoria sul Toro della sconfitta di Crotone. E Il problema è che Pioli pare pensarla più o meno come me se utilizza al massimo quattordici giocatori e non cambia mai, salvo cause di forza maggiore, la formazione iniziale. Oltre ottanta milioni per una rosa di quattordici giocatori, questo è ciò che ha partorito la grande rifondazione viola guidata da Pantaleo Corvino. E non inganni la classifica, che al momento è persino superiore alle aspettative, alla lunga con cosi poche alternative non possono esserci obiettivi. Come volevasi dimostrare, appunto. Alla squadra c'è poco da dire. Al netto degli errori individuali e dell'approccio sbagliato (cosa già accaduta contro il Chievo e a Benevento)il gruppo viola ha provato a riemergere e fino alla fine ha provato almeno a pareggiare. Trovo sbagliato attaccare i limiti dei calciatori. Sono frutto del ridimensionamento in atto e non sono stati scelti in virtù di un progetto sportivo ma solo per i bassi ingaggi e alcuni di loro sono arrivati in extremis per riparare ad errori evidenti sul mercato stigmatizzati da Pioli nelle prime due gare di campionato. La Fiorentina può vincere qualche partita, altre ne perderà ma non è questo il punto. La stagione resta di transizione, il futuro è sospeso, in attesa di capire cosa deciderà Diego Della Valle. Il calcio a Firenze è ostaggio dei suoi umori e delle sue decisioni ed un punto in più o meno non farà alcuna differenza.