La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: “Corvino ‘esonera’ Sousa”. Il riferimento è ad alcune dichiarazioni fatte ieri sera dal direttore generale dell’area tecnica viola, nel corso delle quali è stato detto chiaramente: “Il prossimo allenatore della Fiorentina sarà un italiano”. In pratica è stato ufficializzato quello che si sapeva da tempo ovvero che lo stesso Sousa andrà altrove a portare le sue teorie calcistiche.



Corvino però ci ha messo davvero tanto a fare questo ‘esonero’. Intendiamoci, la stagione non positiva della Fiorentina non è solo ed esclusivamente causa di Sousa, anzi, il peccato originale è sicuramente un altro, ovvero quello di non aver rafforzato in maniera adeguata la squadra, anche perché la dirigenza era semplicemente impegnata a rattoppare più o meno fantomatici buchi di bilancio.



Però è anche vero che a questo tecnico è stato concesso di poter fare di tutto e di più, gli sono state date delle licenze che nessun altro si era preso nel corso della storia della Fiorentina, per meglio dire nel corso della storia della Fiorentina da quando ci sono i Della Valle come proprietari. Eppure occasioni per buttarlo fuori ce ne sono state e sono state anche diverse. La più concreta è stata in occasione di Bologna-Fiorentina: con quella vittoria Sousa ha salvato la sua panchina che, altrimenti, sarebbe stata data a Pioli. Ora non è detto che proprio Pioli non possa essere davvero il suo successore, però il discorso che ci premeva fare era un altro, non guardare al futuro, ma sottolineare alcuni dei tanti errori del presente.