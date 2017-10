La Fiorentina ha battuto l'Udinese conquistando tre punti importanti per la classifica, tre punti che le hanno permesso di salire dal dodicesimo al decimo posto. Una vittoria meritata che ha confermato la volontà di una squadra che conosce propri limiti e vorrebbe superarli mail tempo stesso non ha andato di evidenziare le solite problematiche. Negli ultimi venti minuti di un match controllato e gestito contro una squadra che lottera' per salvarsi la Fiorentina è riuscita comunque a complicarsi la vita, rischiare no (troppo debole e inconcludenti i friulani) ma sinceramente certe gare vanno con altro piglio personalità e c'è da capire se i cali nel finale dipendono da un problema fisico o se, come penso, dalla paura di vincere di un gruppo con poca personalità.



Pioli qualcosa ha cambiato, arretrato di qualche metro Benassi innanzitutto, cercando di aggredire l'udinese più alto possibile e, mi pare, avvicinando Thereau a Simeone. Qualche risultato lo abbiamo visto ma certamente non stiamo parlando di mosse che rivoluzioneranno la Fiorentina. Pioli si è invece confermato rispetto a qualche cambio "strano" come quello di Vitor Hugo per Benassi, un difensore per un centrocampista che ha arretrato il baricentro viola nel finale è regalato il centrocampo all'Udinese.



Adesso pochi entusiasmi per per per per una altri che in altri tempi sarebbe stata di ordinaria amministrazione e subito gambe e testa rivolte alla trasferta di Benevento dove servirà assolutamente dare continuità. Trovo sbagliati e poco utili queste eccessive manifestazioni di entusiasmo per un successo che al momento è fine a se stesso.



Si è rivisto Diego Della Valle in città, venerdì scorso e a quanto pare sabato mattina ha dedicato una mezz'oretta a staff tecnico e dirigenti. Cosa distanza detti non è dato sapersi ma la versione ufficiale resta quella secondo cui Diego non è mai stato così vicino alla Fiorentina. Non sempre le versioni ufficiali vanno prese per oro colato, soprattutto quando i fatti raccontano a realtà totalmente diversa.