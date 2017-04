Daniele Orsato è l'unico arbitro che in Italia, oggi, può arbitrare certe partite. Il campionato italiano non è il più bello del mondo, e questo è un dato di fatto. Un'altra verità inconfutabile però ci dice che la Serie A è sicuramente il campionato più difficile da arbitrare. Ed è anche per questo che gli arbitri italiani sono quasi unanimemente considerati i migliori a livello internazionale.



JUVENTUS-NAPOLI 1-0 - Fra di loro, da un paio d'anni, emerge la figura di Orsato, 41enne Montecchio Maggiore, direttore di gara della sezione Aia di Schio. In Italia, in questo momento, è l'unico fischietto in grado di arbitrare le cosiddette partite 'a rischio', quelle, per intenderci, che presentano un coefficiente di difficoltà fuori dalla norma. Fu così, la scorsa stagione, per Juventus-Napoli 1-0 (gol di Zaza). Giorni di polemiche sull'ipotesi che, per il match scudetto del 2015-16, venisse designato Rizzoli, inviso all'ambiente napoletano. Poi, anche a causa di un infortunio occorso a quest'ultimo, partita affidata a Orsato. Risultato: direzione di gara magistrale e zero polemiche.



NAPOLI-JUVENTUS 1-1 - Un anno dopo, stesse squadre e situazione più o meno simile. Dopo le polemiche innescate dal 3-1 per i bianconeri nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, Juve e Napoli si ritrovano al San Paolo per giocare due partite nel giro di tre giorni. La prima, e più delicata, è quella del 2 aprile in campionato: in ballo ci sono la lotta per lo scudetto e per la Champions League, che coinvolge anche altre squadre. Il match finisce 1-1, anche questa vota senza polemiche: Orsato arbitra benissimo.



IL DERBY DI MILANO - Infine, ed è storia delle ultime ore, ecco il terzo indizio, che fa una prova: Inter- Milan 2-2, il primo derby 'cinese' della storia di Milano, circa 800 milioni di telespettatori. Per descrivere la prova di Orsato, ci affidiamo al voto e alle parole del nostro esperto, l'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa: "Voto 7. Il Milan conquista l’angolo finale al 52’ e 27 secondi: giusto lasciar proseguire l’azione. Recupero giustificabile per le numerose interruzioni di gioco verificatesi nel tempo di recupero". Decisione giusta sull'episodio clou della partiita e gara condotta bene nel suo complesso. All'uscita dal campo, però, come riferito dal bordocampista di Premium Claudio Raimondi, all'indirizzo di Orsato sarebbero piovuti insulti e sputi. Ma siamo in Italia, e l'ambiente è questo: anche per il migliore di tutti.