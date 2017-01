La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Bari e Spezia ci credono e per rincorrere la Serie A hanno subito deciso di passare ai fatti, rinforzandosi. Colantuono ha già a diposizione da ieri Salzano (Crotone) e per il centrocampo prepara una vera rivoluzione visto che attende anche Greco (Verona) e Ronaldo (Salernitana); per la difesa invece c’è Suagher in prestito dall’Atalanta (era a Carpi), mentre per l’attacco è vivo l’interesse per Avenatti, dando Romizi e Maniero alla Ternana (che al momento però ritiene l’attaccante incedibile). Due ritorni in Italia invece per lo Spezia, che trova qualità in Fabbrini (era al Birmingham) e Djokovic (Greuther Furth) che da noi ha vestito le maglie di Monza, Cesena e Livorno; in uscita c’è il solo Deiola, che torna a Cagliari.



L’Entella ha convinto Carpi (dove giocava) e Spezia (proprietario del cartellino) e oggi accoglie Catellani, che arriva a titolo definitivo con un triennale e libera Masucci per il Pisa; non solo: a Chiavari è in arrivo anche De Luca del Bari (cartellino dell’Atalanta). Lo stesso Carpi invece riabbraccia Mbakogu: oggi incontro decisivo con il Krylia; dopo il k.o. di Concas (si temono 45 giorni di stop) Castori vuole due esterni tra Kupisz del Novara (cartellino del Chievo), che però in cambio vuole l’incedibile Bianco, Jelenic del Livorno e Galano del Vicenza (che ha detto no per Vita). Sempre da Carpi sono in partenza Blanchard per il Brescia (ma anche il Parma lo vuole) e Jawo per il Trapani; se non arriva Blanchard, il Brescia avrà Ely (Milan), mentre il Trapani, per dare Citro al Benevento, in cambio vuole Bagadur e Puscas più conguaglio. L’Ascoli cerca un difensore tra Schiavi (Salernitana) e Dermaku (Lucchese). Giovedi è il giorno di Vives (Torino) alla Pro Vercelli, che deve rimpiazzare Mustacchio (andato a Perugia) ed è pure interessata a Kupisz. Infine i portieri: la Spal ingaggia Poluzzi (Fidelis Andria), il Benevento nell’ambito della cessione di Perucchini al Lecce (via Bologna) può avere in cambio Bleve. Ternana: oltre alla maxi trattativa in corso con il Bari, la Ternana sta valutando Acquafresca (Bologna), Scarsella (Cremonese) e Curcio (Fidelis Andria).