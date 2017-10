Giuseppe Volpecina, ex difensore del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia della sfida di questa sera a Marassi tra il Genoa e gli Azzurri di Sarri: ”Il Napoli deve cercare di vincere questa sera, ma il Genoa di Juric, come l’Atalanta, ti mette in difficoltà perché crea gli uno contro uno in tutto al campo e la mette sul piano fisico, ma se gli azzurri dovesse giocare come sanno non ci sarà partita. Il Napoli in qualche reparto non ha degli sostituti adeguati e Sarri dovrà essere bravo a gestire gli uomini”.