La bomba scoppia oggi, quando dall'Inghilterra arriva la notizia che Mauro Icardi avrebbe già sostenuto le visite mediche di rito per il suo passaggio al Real Madrid. Panico, tutti in allarme, mondo nerazzurro e non.

Ma Wanda Nara? Chi meglio di lei, moglie e agente del capitano dell'Inter, può confermare il fatto o smentire rassicurando i tifosi? E allora eccola la tanto attesa Wanda, che risponde e lo fa ovviamente a modo suo, come solo lei sa fare e può.



La coppia come è noto, approfittando della pausa di campionato, si trova in vacanza alle Maldive, ma ovviamente sia l'uno che l'altra non mancano mai di aggiornare i loro profili social (da quel punto di vista in vacanza non vanno mai) e così grazie a ciò possiamo ammirare il beato riposo del guerriero Maurito in mezzo al paradiso naturale. Ma non solo... ecco che poche ore fa Wanda Nara posta repentinamente, e di certo non a caso, una foto in cui sfoggia in tutto il suo splendore un fantastico bikini, e non uno qualunque, bensì dalle tinte nerazzurre! Quale miglior risposta dunque a chi già vedeva Icardi volare verso la Spagna?

Del resto non è un mistero quanto sia lei che l'argentino amino Milano, sebbene Wanda non abbia mai del tutto escluso una possibile partenza del marito in direzione Madrid, e dal momento che non sono soltanto le parole di una moglie ma anche della sua agente, qualche dubbio resta sempre.



Oggi però i tifosi dell'Inter possono tirare un bel sospiro di sollievo, i colori preferiti da Maurito e Wanda rimangono sempre il nero e l'azzurro... almeno per ora.