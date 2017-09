Grazie per essere sempre vicini a noi Famiglia Icardi pic.twitter.com/pQ4cS366RC — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 25 settembre 2017

La moglie e agente dell'attaccante argentino ha dichiarato oggi a Milano in occasione della presentazione del suo libro 'Campione in campo e nella vita':Si comporta da capitano, fa sempre il meglio per il bene della squadra.Icardi è il futuro della nazionale, che ha bisogno di uno come lui. Un Mondiale senza l'Argentina non sarebbe un vero Mondiale".