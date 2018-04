Probabilmente non avremo più il campionato migliore possibile, le stelle più luccicanti non brillano più nel nostro cielo ma, di sicuro, almeno per questa stagione, abbiamo il torneo più avvincente e seguito di tutta Europa. La lotta tra Juventus e Napoli rende viva, vivissima la Serie A. Senza dimenticare lo corsa a tre per la Champions League tra Inter, Roma e Lazio. E, ora che mancano quattro partite, nessuno vuole perdersi un gol, un assist, un singolo minuto. Non avremo più i fenomeni degli anni ’90, ma almeno abbiamo tanti modi per vedere le partite. Ora anche chi è fuori dall’Italia, o semplicemente non è a casa perchè si gode da turista uno dei tanti paesaggi mozzafiato lungo lo stivale, può trovare senza problemi un modo per vedere il derby d’Italia, per gustarsi ogni attimo di Fiorentina- Napoli.



IL LOCALE GIUSTO - Smartphone, tablet, pc di ultima generazione ci possono venire in soccorso non solo per vedere le partite con i più moderni sistemi di trasmissione in streaming e on demand offerti dalle piattaforme di Sky e Mediaset. Da qualche anno infatti è nata un’applicazione che, una volta verificata la posizione, trova tutti i locali nella zona che trasmettono la partita prescelta. Parliamo di Findmatch, un’app creata da due ragazzi italiani che nel giro di pochi mesi ha conquistato il mercato. Il servizio consente di trovare, intorno a se o in qualsiasi luogo, il locale ideale con la partita preferita. L’utente può scegliere il bar, ristorante, pub a seconda delle proprie preferenze: in base alla presenza o meno del maxischermo, della tipologia di telecronaca, del menu offerto nel posto selezionato. Si può anche verificare l’atmosfera che si vivrà, il calore che a pieni polmoni si potrà respirare.



MOMENTO DECISIVO - Basta telefonate esplorative, finiti i tempi in cui ci si doveva affidare all’intuito, ad indicazioni a volte farcite di interessi. Finalmente, dopo una giornata da turista, si può serenamente e facilmente trovare il luogo preferito per inseguire una passione che non può essere sopita, mai, soprattutto in un momento caldo, sotto tutti i punti di vista, come questo.