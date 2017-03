Arsene Wenger prova a mettere la parola fine alle voci di mercato su Alexis Sanchez, che ieri sera ha detto “Mi piacerebbe restare a Londra, ma per giocare in una squadra con una mentalità vincente e che vince”. L'allenatore dell'Arsenal ha replicato: “Come interpreto le sue parole? Benissimo, c’è solo una squadra a Londra e quindi sono felice. So che c’è anche modo di vedere le sue parole in altro modo ma credo che lui stia benissimo qui”, allontanando l'ipotesi che vedeva nelle parole del talento cileno un messaggio al Chelsea. E aggiunge: “E’ vero che non è ancora arrivato il rinnovo ma io spero che resti all’Arsenal. Detto questo, dobbiamo sempre essere molto cauti quando si parla di interviste rilasciate all’estero, non sempre viene interpretato al meglio ciò che viene detto”.