Una delle conferenze stampa più attese nella carriera di Arsene Wenger, che ha parlato del suo futuro all'Arsenal dopo il pesante ko in Champions League contro il Bayern Monaco e la furia dei tifosi: "Sono abituato, sono qui da 20 anni. Nella vita è importante fare quello che è giusto, faccio un lavoro pubblico e devo accettare le critiche, ognuno ha la sua opinione. Decisione a marzo-aprile? Non so, non voglio commentare. Il mio futuro non è importante, la squadra e la società lo sono. Dobbiamo concentrarci sui veri problemi e sul giocare a calcio, non sul mio futuro. Ritirarmi? Non importa cosa succederà, l'anno prossimo allenerò qui o altrove, questo è sicuro. Odio perdere, ho una grande responsabilità in questo club: è difficile, ma ho la forza e l'esperienza per farcela. Il dibattito tra i tifosi? se anche me ne andassi l'Arsenal non vincerebbe tutte le partite. Spero in futuro di vincere la Champions League, ma non vorrebbe dire che sono arrivato. Non hanno mai vinto in Europa prima che arrivassi, bisogna tenerlo a mente. E' importante che il club prenda la decisione migliore per il futuro. Non ho lavorato qui per 20 anni per non importarmene. Ho avuto tante opportunità di andare altrove ma tengo a questo club e al suo futuro, è importante che finisca in mani sicure. Se la mia decisione è andarmene? Non voglio continuare a parlarne, capitolo chiuso".