L'allenatore dell'Arsenal, Wenger applaude l'ex attaccante milanista M'Baye Niang nella conferenza stampa della vigilia prima della gara di stasera con il Watford di Mazzarri: "Conosco bene Niang, giocava nel Caen e aveva fatto un provino qui. Ha grande talento, ha forza fisica ed è molto veloce, è in grado di creare sempre pericoli in attacco. Credo che si rivelarà un buon colpo per il Watford. E' arrivato in prestito dal Milan e merita un occhio di riguardo perché è un calciatore che può fare davvero qualcosa di speciale".