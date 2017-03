Arsene Wenger ha rivelato che Luis Suarez era d’accordo nel firmare per l’Arsenal. L’episodio si riferisce all’estate 2013, esattamente un anno prima che l’attaccante si trasferisse al Barcellona. L’Arsenal cercò in tutti i modi di arrivare all’attaccante all’epoca in forza al Liverpool, offrendo una cifra superiore ai 40 milioni di euro.



In un’intervista rilasciata a BeIN Sports, Wenger ha dichiarato: “Era davvero molto vicino a firmare con noi. Avevamo la volontà del giocatore, il tutto è saltato per una clausola minima, ma Suarez vi potrà confermare tutto”.



La storia si concluse diversamente dalle aspettative. Il Liverpool rifiutò l’offerta dei Gunners, e venderà successivamente Suarez al Barça dietro al pagamento di ben 90 milioni di euro.