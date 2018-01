Parlando in conferenza stampa l'allenatore dell'Arsenal, Arsene Wenger, ha parlato del possibile rinnovo di contratto di Mesut Ozil (in sacdenza a fine stagione) dando sensazioni positive sulla possibilità che il tedesco possa restare.



FIDUCIA - "La nostra intenzione è quella di tenere Ozil. Spero in tempi brevi si arrivi alla soluzione. Non siamo così vicini da essere ottimisti ma neanche così lontani da essere pessimisti. Ho ricevuto buone sensazioni come per qualcuno che vuole restare. Poi ovviamente le contrattazioni non sono mai semplici e quindi non siamo così avanti da potervi dire, sì resta".