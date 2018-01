ha così parlato al sito del West Ham: "Sono davvero felice di essere qui. È un’esperienza davvero incredibile entrare a far parte di questa fantastica squadra. E' stata una operazione veloce. Ho parlato con tutti quelli della squadra e, per me, è emozionante giocare in Premier League. Sono davvero felice di allenarmi anche con un allenatore fantastico. Fonte? José mi ha detto un po’ di cose sulla squadra e anche sulla canzone che abbiamo, I’m Forever Blowing Bubbles e, ovviamente, è stato molto importante per me entrare a far parte del West Ham! È un club davvero storico con uno stadio incredibile e giocatori fantastici. Sto solo cercando di sapere qualcosa di più sul club ogni giorno e ora ho un po’ di tempo per saperne di più".