Il capitano del West Ham Mark Noble ha parlato così del possibile addio di Dimitri Payet: "Sono arrabbiato e deluso, perché ho sempre detto che è uno dei giocatori più forti con i quali abbia giocato, e ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui, ma non conosco le ragioni per il quale ha deciso di comportarsi così. Non ho intenzione di commentare oltre, dico solo che se uno non vuole giocare per questa maglia è bene che non giochi".