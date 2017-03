Xabi Alonso ha deciso di ritirarsi a fine stagione e l'ha confermato in conferenza stampa.



A MONACO - Sull'esperienza al Bayern ha detto: "Con la mia famiglia siamo stati felici e vogliamo ringraziare tutti per questo. Ho imparato tantissimo da un allenatore come Ancelotti e voglio ringraziarlo di cuore. Ricorderò soprattutto l'essere stato parte di questo club, uno dei migliori al mondo. Amo il calcio e qui non posso che essermi trovato benissimo".



A LIVERPOOL - Sul Liverpool ha ricordato: "E' una squadra molto speciale per me, è stata la prima in cui ho lasciato il segno. Tutto il mondo ricorda la Champions League che abbiamo vinto a Istanbul". Contro lo stesso Ancelotti: "Speriamo di vincerne una insieme adesso!".



E ORA? - Sul proprio futuro ha dato una previsione: "Devo pensarci, ma potrei fare l'allenatore. Fare attenzione all'abbigliamento e avere un bel rapporto con i calciatori non è certamente facile, però perché no?"