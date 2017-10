L'ex centrocampista del Barcellona Xavi ha svelato un retroscena sul passaggio dell'attaccante classe '92 Neymar al Paris Saint Germain nel corso dell'estate. Il calciatore brasiliano avebbe manifestato la propria volontà di cambiare aria in occasione del matrimonio di Lionel Messi, svoltosi in Argentina lo scorso luglio. "In quell'occasione ci disse che aveva voglia di un cambiamento e spiegò che a Barcellona non fosse più felice e cercasse una nuova avventura al PSG".