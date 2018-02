Youtube entra nel mondo del calcio: la nuova franchigia del Los Angeles FC ha infatti annunciato che Youtube TV sarà lo sponsor primario della squadra e che le gare di questa saranno trasmesse via streaming sulla piattaforma.



PARTITE IN STREAMING - Fondata nel 2014, quest'anno parteciperà al suo primo campionato di MLS: tutte le partite del LAFC saranno trasmesse via streaming nell’area della squadra in questa piattaforma. Il logo di Youtube sarà poi ovviamente presente nella parte frontale della divisa. Tom Penn, presidente e proprietario del LAFC, ha anche dichiarato: "Youtube TV è un brand ambizioso e innovativo che siamo orgogliosi di mostrare alla nostra comunità sulla maglietta. Siamo anche eccitati di consegnare ai nostri tifosi un modo nuovo e creativo di vedere tutte le partite del LAFC nella nostra stagione inaugurale". Youtube TV è una piattaforma lanciata nel 2017, ad un costo di 35 dollari al mese, che negli Stati Uniti trasmette 50 canali tra cui ESPN e Fox Sports.