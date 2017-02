Il tecnico e commentatore televisivo Alberto Zaccheroni, presente ieri all'amichevole tra Pisa e Tjanjin Quanjian, parla così del no di Nikola Kalinic al club cinese e della Fiorentina in generale a Radio Bruno Toscana: 'Nella carriera di un allenatore o di un calciatore ci sono delle decisioni da prendere: evidentemente Kalinic non si sente ancora pronto per lasciare in un campionato che non è il più bello al mondo ma resta comunque molto competitivo. Chiesa e Bernardeschi? Bernardeschi si sta consacrando, ha fatto un po’ di gavetta in un ruolo a lui nuovo e adesso sembra decisamente pronto a fondare a livello mondiale nel suo ruolo naturale, cioè dietro le punte. Chiesa non lo conoscevo, è una bellissima sorpresa, ha una bella dose di personalità, tanta corsa e resistenza. Speriamo che la Fiorentina li tenga. Sousa? Visto da fuori sta dimostrando di avere personalità e carisma, idee, perché è molto duttile e cambia spesso sistema e atteggiamento in campo. Sta dimostrando di essere un allenatore bravo e mi sembra anche molto ambizioso'.