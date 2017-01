Maurizio Zamparini ha patlato, in un'intervista a Radio Kiss Kiss, di tutti i problemi che il Palermo sta avendo in questa stagione, a partire dagli allenatori: ''Diego Lopez è un bravissimo ragazzo, di grande fiducia per il direttore sportivo Salerno. E’ un uomo-società. Spero ancora nella salvezza, ma siamo consapevoli che a Napoli sarà difficile. Gli azzurri hanno un attacco fantastico. La salvezza è possibile, ma servirà un excursus. Domenica a Napoli il Palermo dimostrerà di essere una buona squadra. Il Palermo quest’anno ha toppato nella scelta degli allenatori. Penso che se Ballardini non fosse andato via avrebbe sicuramente 7-8 punti in più. Scudetto? Il Napoli se la può giocare''.