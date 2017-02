La fine di un'era. Maurizio Zamparini lascia la presidenza del Palermo e passa la mano a un fondo d'investimento anglo-americano. Resta il massimo riserbo sull’'identità degli investitori e in che ambito operino, a testimonianza di una trattativa che è andata avanti in gran segreto. Negli ultimi due anni e mezzo, l'imprenditore friulano ha provato a intavolare discorsi con diversi finanziatori esteri. In principio furono i russi, poi la famiglia italo-americana dei Viola e infine i cinesi, con una parentesi caratterizzata dall’interesse per il Palermo di un altro italoamericano, Frank Cascio, stoppato sul nascere.



TAYLOR - Il fondo acquisirà inizialmente il 70% del club, ma non è escluso che alla fine possa acquistare addirittura l’intero pacchetto azionario e finanzierà alcuni progetti del Gruppo Zamparini in Italia. L’ex patron, nonostante le dimissioni, resterà nel consiglio di amministrazione e farà da guida ai nuovi proprietari, soprattutto nei primi tempi. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, alcuni indizi sulla figura nel nuovo massimo dirigente rosanero portano al nome di Martin Taylor, ex presidente di Barclays Bank, avvistato a Palermo in occasione della gara con l’Atalanta di tre settimane fa.