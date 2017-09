Niente Genoa per Massimo Zanetti. L'ex presidente del Bologna era allo stadio Ferraris domenica sera in occasione del posticipo con la Lazio, facendo nascere delle voci su un suo possibile interesse a rilevare la società del presidente Enrico Preziosi.



Però è subito arrivata una smentita ufficiale: "A seguito della pubblicazione odierna di alcuni articoli di stampa e rilanci di agenzie e testate on line, Massimo Zanetti, presidente di MZB Segafredo – come già fatto in precedente occasione – smentisce ogni interessamento relativo a una trattativa di acquisizione del Genoa Cfc 1893".



"La presenza allo stadio L. Ferraris di Genova di domenica sera in occasione dell'incontro Genoa-Lazio era esclusivamente dovuta a un invito privato di Barabino & Partners allo stesso presidente e un suo collaboratore in tribuna centrale. Il Genoa Cfc ha poi gentilmente invitato il sig. Zanetti in tribuna d'onore".