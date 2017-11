Una buona carriera tra serie A e serie B e ora un piccolo record: con i suoi 34 anni essere il più giovane allenatore tra i professionisti in Italia. Parliamo di Paolo Zanetti, ex centrocampista di Empoli, Ascoli ma soprattutto Torino, squadra per cui ha giocato dal 2007 al 2011 che gli è rimasta particolarmente nel cuore.



"Sono ambizioso di natura e resto un tifoso del Toro - ha dichiarato Paolo Zanetti in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - ho vestito quella maglia per quattro stagioni e ho capito il peso della storia del club. Stimo moltissimo Cairo, che con me è stato un signore e chissà se un giorno arriverò ad allenare quel club"