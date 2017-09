Duvan Zapata, passato alla Sampdoria dal Napoli, ha rilasciato un'intervista a il Secolo XIX: "Il mio un passaggio costoso. Ricordo che quando ero bambino non riuscivo a capire che ci sarebbe stato un punto in cui giocare a calcio sarebbe stato un affare costoso. E' anche una motivazione in più per fare bene. Sono stato chiuso in hotel per diverse ore prima della firma. Pregavo affinchè Ferrero confermasse la promessa di prendermi. Dal Napoli non mi sono sentito trattato bene. Quando ti valutano così tanto, dovrebbero anche seguirti, farti sentire importante, come ha fatto Ferrero. Invece per due mesi mi sono allenato da solo e non ho fatto neanche una partita amichevole. Sono state settimane dure. Comunque ora è passato e sono felice. Giampaolo simile a Sarri? Non posso dirlo, io con Sarri non mi sono mai allenato. Come dicevo, per il Napoli quasi non esistevo".