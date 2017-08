Fernando Villareal, agente di Duvan Zapata, raggiunto da Radio CRC, ha spiegato la situazione del suo assistito: "Giovedì incontrerò i dirigenti del Napoli che continuano a chiedere un prezzo molto alto per il mio assistito, hanno un po' abbassato pretese iniziali, lavoreremo per rendere questo prezzo ancora più basso e trovare la migliore soluzione per tutti. Ci sono 20 squadre tra Italia e Europa che lo hanno chiesto, però Duvan vorrebbe restare in Italia". L'agente chiederà al Napoli di passare dagli attuali 25 milioni di valutazione a 20 milioni per facilitare la cessione.