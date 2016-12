Il futuro di Simone Zaza è sempre più a tinte spagnole. Il Valencia stringe e il padre del ragazzo, a Tuttosport, conferma, aprendo però anche a un'altra possibilità: "Trattiamo con il Valencia, ma non è l’unica situazione concreta che stiamo considerando. Chiaramente mio figlio sarebbe ben felice di essere allenato da un grande allenatore quale Cesare Prandelli, ma non è escluso che Simone possa tornare a giocare in Serie A". Decisamente non è considerata l'opzione del ritorno alla Juve.