Una giornata importante per il futuro di Simone Zaza. L'attaccante non è stato riscattato dal West Ham ed è tornato alla Juve, dove sarà solo di passaggio. Secondo quanto appreso da calciomecato.com questa mattina l'ex Sassuolo era Milano, per impegni personali. Nel pomeriggio incontrerà la Juventus, con la quale deciderà il futuro. Sul tavolo c'è una proposta del Valencia, che nonostante l'addio di Prandelli, ha deciso di andare fino in fondo. L'accordo tra Marotta e il club spagnolo, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato a un certo numero di prestazioni, c'è già, ma il giocatore non è convinto. Ha chiesto tempo, per non sbagliare una scelta importante per la sua carriera.