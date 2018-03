Un silenzio radio che dura da mesi, da troppo per non far rumore dato che stiamo parlando di una delle coppie più chiacchierate del mondo del web e non solo. Simone Zaza e Chiara Biasi sono in crisi? Sembrerebbe proprio di sì dato che lei fatica a farsi vedere a Valencia, in Spagna, dove l'ex attaccante della Juventus gioca da gennaio dell'anno scorso e non esistono foto dei due insieme da poco prima dell'inizio del 2018.



Strano, fin troppo dicevamo, soprattutto per Chiara, personaggio social per eccellenza. La bella modella e fashion blogger, inoltre, negli ultimi giorni si è stabilizzata a Milano e spesso si mostra insieme allo storico amico, anche lui blogger, Cesare Morsico. Fra i due c'è una complicità innata che cozza con le foto, provocanti, che la Biasi ha ricominciato a postare sul proprio profilo instagram. Che sia finita del tutto? Su questo i due non si sbilanciano ed ecco Chiara nella nostra gallery.