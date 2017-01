Alexanko viaja a Milán para cerrar el fichaje de Zaza por el Valencia https://t.co/X5qXSJwVLY pic.twitter.com/I1xkmAt67c — FichajesMARCA (@Marcatransfer) 12 gennaio 2017

Ore calde per il futuro di. L'attaccante lucano ieri ha reso visita allaa Torino, per parlare dell'offerta arrivata dal Valencia. Il club bianconero spinge per questa soluzione, la più concreta rispetto alle ipotesi italiane.Secondo quanto appreso da calciomercato.com, oggiincontrerà a Milano degli emissari del club spagnolo (eccoli in partenza, nel tweet di Marca).L'ex Sassuolo vuole garanzie sia dal punto di vista economico che tecnico, vuole sentirsi importante dopo i mesi negativi vissuti al West Ham. LaLe parti sono vicine, per l'attaccante azzurro una nuova avventura professionale all'orizzonte.