"La Roma e il Foggia, con tempi e valutazioni economiche diverse, sono le due società che più si sono arricchite grazie al mio lavoro. I giallorossi hanno potuto piazzare bene Lamela, Marquinhos e Osvaldo". Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, interpellato sulle sue esperienze passate in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport non si tira indietro. "Cassano? Considerata la sua tecnica, pochi reggono il confronto con lui. Ma Cassano e Balotelli sono responsabili del loro destino: se hanno ottenuto meno di quanto potevano, la colpa è solo loro. Io allenatore di Cassano? Dovrei capire quanto posso ottenere da un giocatore come lui. Ma nella vita, mai dire mai. Alla guida di Roma e Lazio ero convinto di poter lottare per lo scudetto".