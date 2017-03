Walter Zenga ha parlato durante la presentazione dell'International Champions Cup: ''Derby in Cina? Sarà una partita molto importante perché giocheremo a casa di Suning e dovremo dimostrare ai tifosi cinesi che l’Inter è una squadra con grandi qualità. Lo sviluppo del calcio in Cina è molto importante anche per incoraggiare i ragazzi. Allo stesso modo è importante che ci sia un buon livello di insegnamento anche a livello di concentrazione e preparazione mentale. A luglio si terrà una partita importante perché saremo di fatto ospiti nella casa di Suning. I giocatori vorranno di certo dare il loro meglio, per dimostrare il loro valore. La squadra ora si sta concentrando sul raggiungimento del terzo posto, l’obiettivo non deve essere solamente entrare in Champions League ma in futuro confermarsi costantemente a quei livelli. La squadra sarà a Nanchino a luglio e sicuramente l’Inter lavorerà per tornare nuovamente in Cina in futuro. Per quanto riguarda me, nella vita non si può mai dire e magari un giorno allenerò in Cina''.