Walter Zenga ha parlato a Sky Sport della partita vinta dalla Juventus contro l'Inter allo Stadium: ''Un bel primo tempo, poi nel secondo non si è visto molto. Non avrei cambiato molto stasera come ha fatto Pioli. I portieri? Buffon non ha fatto granché, Handanovic mi piace sempre moto. L’Inter è sulla strada giusta, mi piace moltissimo Gagliardini''.