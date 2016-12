Atterrato questa mattina presto a Milano, Jindong #Zhang si è recato ad Appiano per salutare la squadra prima di #InterLazio. #ForzaInter! pic.twitter.com/4iBCzNqGwY — F.C. Internazionale (@Inter) 21 dicembre 2016

Presente, per la sfida contro la Lazio. Per far sentire la vicinanza della proprietà in un momento così importante. Zhang Jindong, numero uno dell'Inter, è sbarcato a Milano per seguire l'ultima partita del 2016: i. Il match contro gli uomini di Simone Inzaghi è fondamentale per le ambizioni europee: con una vittoria i nerazzurri salirebbe a -3 dal Milan e a -4 dalla Lazio, attualmente al quarto posto.La Champions League, anche se difficile da raggiungere, resta un obiettivo. In quest'ottica Suning cercherà di accontentare il suo allenatore, mettendo mano al portafoglio per acquistare un centrocampista. IlL'ostacolo più grande è rappresentato dalla posizione di Lotito, che chiede 20 milioni.il belga è stato proposto ma non è un profilo prioritario.Sono arrivato questa mattina direttamente dalla Cina, dove in queste ore tutti aspettano questa partita. Dobbiamo essere tutti uniti per questa ultima partita del 2016. Il gruppo Suning sostiene al 100% l’Inter, dobbiamo vincere questa sera, prima di godere di una meritata sosta".