L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo con il Valencia, che anticipa la gara di andata della semifinale di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Stiamo bene, finora abbiamo fatto cose fenomenali. In una stagione ci sono momenti di sofferenza, ma dobbiamo essere positivi per ciò che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto. Emotivamente ora viene il più bello. Ho una rosa straordinaria, che ha qualità e soprattutto serietà. Ho ottimi giocatori e parlo con loro, cerco di spiegare il mio pensiero e di andare avanti tutti insieme, sullo stesso percorso e con la stessa idea. E necessario far capire al giocatore che questa è la strada. Ci sono momenti nella stagione in cui si può dubitare, ma non adesso. I giocatori sono convinti".