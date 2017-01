Zinedine Zidane ha parlato di James Rodriguez in conferenza stampa. Il tecnico francese ha parlato del destino del colombiano che è al centro delle voci di mercato, escludendo che il giocatore possa partire a gennaio; a giugno, però, il destino di James sarà lontano da Madrid: ''Abbiamo parlato col ragazzo. Posso dire che James è un calciatore del Real. Parliamo, senza dubbio, di un giocatore importante. Vuole restare qui, giocare ancora nel club migliore del mondo. Tutti i miei calciatori sono importanti: tratto Rodriguez come tutti gli altri elementi della rosa. Capisco che non sia un momento semplice per lui, come non lo sarebbe per chiunque: è naturale essere arrabbiati dopo non aver disputato una finale''.